СБУ спільно з польськими спецслужбами викрила чоловіка, який готував замах на Зеленського

Зеленський під час візиту у Польщу. Фото ілюстративне: УНІАН

Спільними зусиллями українських і польських спецслужб було затримано особу, яка пропонувала російським загарбникам співпрацю у здійсненні замаху на життя Президента України Володимира Зеленського. Зокрема, підозрюваний мав намір передати росіянам інформацію про заходи безпеки під час перебування Зеленського на території Польщі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора в четвер, 18 квітня.

Читайте також:

Замах на життя президента Україні

Було затримано громадянина Польщі за підозрою у співпраці із спецслужбами Російської Федерації.

Слідство з'ясувало, що підозрюваний за власною ініціативою налагодив контакт з представниками командування ЗС РФ. Він повідомив їм про готовність працювати на користь військової розвідки російських загарбників.

"Його завдання включали збір та передачу країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка на території Республіки Польща", — повідомили в прокуратурі.

Це мало посприяти російським спецслужбам у плануванні замаху на життя Президента України Володимира Зеленського під час його перебування у Польщі.

Про що дізналася СБУ

Про можливе вчинення замаху співробітники СБУ повідомили польських колег. Вони передали їм ключові докази у цій справі в рамках надання міжнародно-правової допомоги.

Завдяки успішним заходам та оперативному обміну інформацією між двома країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. 18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував до нього запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту.

Раніше ми повідомляли, що глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков натякнув на підготовку замаху на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. За його словами, він є "законною ціллю".

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії найманці ГРУ РФ прибули в Україну для вбивства президента Володимира Зеленського.