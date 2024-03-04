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Розслідувач Христо Грозев розповів про замах на Зеленського перед вторгненням Росії

4 березня 2024 20:49
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Розслідувач Христо Грозев розповів про замах на Зеленського перед вторгненням Росії
Розслідувач з Bellingcat Христо Грозев. Фото: google.com
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозев розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії найманці ГРУ РФ прибули в Україну для вбивства президента Володимира Зеленського. Планували замах відомі російські працівники спецслужб Олександр Петров і Руслан Боширов. 

Про це Грозев повідомив в інтервʼю журналісту Михайлу Зигарю. 

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Христо Грозев розповів, що перед вторгненням Росії в Україну країна-агресорка планувала замах на життя президента Зеленського. Тоді в Україну прибули спецслужбовці Петров та Боширов в складі елітної групи ГРУ з 30 осіб. 

Розслідувач Христо Грозев розповів про замах на Зеленського перед вторгнення Росії - фото 1
Російські силовики Олександр Петров та Руслан Беширов. Фото: wikipedia

"Вони були через Білорусь запущені, щоб бути поруч із Києвом. Частина з них зайшла в Київ і готувала взяття політичного кварталу міста", — розповів Грозев.

Олександр Петров та Руслан Боширов — це відомі російські спецслужбовці, які у 2018 році планували вбивство розвідника Сергія Скрипаля. Вони ж відповідальні за підриви складів з боєприпасами в Чехії та Болгарії. 

За даними розслідувача, частина групи ГРУ загинула, а решта покинули територію України. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабного вторгнення його намагались вбити пʼять разів. 

Також зазначимо, що дружину очільника української розвідки Кирила Буданова отруїли важкими металами. 

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Росія