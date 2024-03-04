Расследователь Христо Грозев рассказал о покушении на Зеленского перед вторжением России
Расследователь из Bellingcat Христо Грозев рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения России ГРУ РФ прибыли в Украину для убийства президента Владимира Зеленского. Планировали покушение известные российские работники спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов.
Об этом Грозев сообщил в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.
Покушение на президента Зеленского
Христо Грозев рассказал, что перед вторжением России в Украину страна-агрессорка планировала покушение на жизнь президента Зеленского. Тогда в Украину прибыли спецслужбы Петров и Боширов в составе элитной группы ГРУ из 30 человек.
"Они были через Беларусь запущены, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них зашла в Киев и готовила взятие политического квартала города", — рассказал Грозев.
Александр Петров и Руслан Боширов — известные российские спецслужбы, которые в 2018 году планировали убийство разведчика Сергея Скрипаля. Они же ответственны за взрывы складов с боеприпасами в Чехии и Болгарии.
По данным расследователя, часть группы ГРУ погибла, а остальные покинули территорию Украины.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что с самого начала полномасштабного вторжения его пытались убить пять раз.
Также отметим, что жену главы украинской разведки Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами.
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