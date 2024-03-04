Зеленський провів наради з очільниками ЗСУ, ГУР та Міноборони — які питання обговорювали посадовці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів декілька важливих нарад з очільниками Збройних сил, Головного управління розвідки, Служби безпеки, Міністерства оборони. Посадовці доповіли главі державі про ситуацію на фронті, потреби українських воїнів та знищення колаборантів.

Про це глава держави розповів у своєму щоденному зверненні до громадян в понеділок, 4 березня.

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Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Військові доповіли президенту про поточну ситуацію на фронті та оцінили подальші перспективи України у війні. Разом з тим Зеленський розповів, що підписав нові укази про кадрові призначення для Сил оборони.

"Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи. Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень", — зауважив Зеленський.

В понеділок відбулася ще одна нарада українського лідера з Міністром оборони Рустемом Умєровим. На зустрічі було обговорено постачання зброї для бійців та її справедливий розподіл між бригадами. Зеленський наголосив, що кожен підрозділ має отримати більше наявної сучасної зброї. Також на нараді йшлося про дрони, зокрема про вітчизняне виробництво далекобійних БпЛА.

З очільником ГУР Кирилом Будановим глава держави обговорив удари по воєнній інфраструктурі РФ. Узгодили подальші кроки та плани.

Голова СБУ Василь Малюк прозвітував президенту про протидію російським ДРГ в Україні. Також Малюк розповів про боротьбу з колаборантами та результати їх знищення.

"Була доповідь зовнішньої розвідки — Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", — додав український лідер.

Також 4 березня доповідав віцепремʼєр Олександр Кубраков. Посадовець акцентував на роботі морського експортного коридору. За його словами, вже близько 30 млн тонн вантажів опрацювали на морському шляху.

"Ще сьогодні ж, після доповіді з регіонів щодо наслідків російських обстрілів, окремо — доручення щодо Одеси, щодо людей, які втратили житло через російський "шахед". Доручив якнайшвидше допомогти з новим житлом замість втраченого — питання у місцевої влади, має бути все вирішено", — вказав Зеленський.

На додаток, президент підписав указ про вручення Шевченківської премії лауреатам цього року. Зеленський зазначив, що опублікує указ 9 березня.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський змінив командувача Силами підтримки Збройних сил. Глава держави призначив на посаду замість Дмитра Гереги військового генерала Олександра Яковця.

Також в цей день президент провів щоденний селектор. Міністри та військове керівництво країни звітували про аудит ЗСУ, постачання зброї та боєприпасів та ліквідацію наслідків обстрілу Курахового Донецької області.