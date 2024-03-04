Зеленский провел совещания с командующими ВСУ, ГУР и Минобороны — какие вопросы обсуждали чиновники

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных совещаний с руководителями Вооруженных Сил, Главного управления разведки, Службы безопасности, Министерства обороны. Чиновники доложили главе государства о ситуации на фронте, потребностях украинских воинов и уничтожении коллаборантов.

Об этом глава государства рассказал в своем ежедневном обращении к гражданам в понедельник, 4 марта.

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Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Военные доложили президенту о текущей ситуации на фронте и оценили дальнейшие перспективы Украины в войне. Вместе с тем, Зеленский рассказал, что подписал новые указы о кадровых назначениях для Сил обороны.

"Длительная встреча именно по фронтовым вопросам и задачам. Наши операции и перспективы. Несмотря на все дефициты возможности наших воинов уничтожать оккупантов, не должны уменьшиться. Главком регулярно на передовой. Реальные боевые командиры с фронта, из бригад привлечены к наработке решений", — отметил Зеленский.

В понедельник состоялось еще одно совещание украинского лидера с Министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече были обсуждены поставки оружия для бойцов и его справедливое распределение между бригадами. Зеленский подчеркнул, что каждое подразделение должно получить больше существующего современного оружия. Также на совещании речь шла о дронах, в частности, об отечественном производстве дальнобойных БпЛА.

С главой ГУР Кириллом Будановым глава государства обсудил удары по военной инфраструктуре РФ. Согласовали дальнейшие шаги и планы.

Глава СБУ Василий Малюк отчитался президенту о противодействии российским ДРГ в Украине. Также Малюк рассказал о борьбе с коллаборантами и результатах их уничтожения.

"Был доклад внешней разведки — Литвиненко. Относительно чувствительных международных направлений и существующих планов России. Есть понимание, какие документы на столе у врага, какой у него очередной замысел. Будем противодействовать", — добавил украинский лидер.

Также 4 марта докладывал вице-премьер Александр Кубраков. Чиновник акцентировал на работе морского экспортного коридора. По его словам, уже около 30 млн тонн грузов отработали на морском пути.

"Еще сегодня же, после доклада из регионов по поводу последствий российских обстрелов, отдельно — поручение по Одессе, людям, потерявшим жилье из-за российского "шахеда". Поручил как можно быстрее помочь с новым жильем вместо потерянного — вопрос у местных властей, должно быть все решено", — указал Зеленский.

Кроме того, президент подписал указ о вручении Шевченковской премии лауреатам в этом году. Зеленский отметил, что опубликует указ 9 марта.

Напомним, 4 марта Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил. Глава государства назначил на должность вместо Дмитрия Гереги военного генерала Александра Яковца.

В этот день президент провел ежедневный селектор. Министры и военное руководство страны отчитывались об аудите ВСУ, поставках оружия и боеприпасов и ликвидации последствий обстрела Курахово Донецкой области.