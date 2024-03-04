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Постачання зброї, аудит ЗСУ та обстріл Курахового — Зеленський провів щоденний селектор

4 березня 2024 15:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Постачання зброї, аудит ЗСУ та обстріл Курахового — Зеленський провів щоденний селектор
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор у понеділок, 4 березня. Міністри та військове керівництво країни звітували про аудит Збройних сил України, постачання зброї та боєприпасів та ліквідацію наслідків обстрілу Курахового Донецької області.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський повідомив, що продовжується ліквідація після обстрілу Курахового. На житлові квартали міста скинули керовані авіаційні бомби. Обійшлося без жертв, проте є безліч поранених, яким надається необхідна допомога.

Президент заслухав міністра та представників Міністерства оборони щодо постачання зброї та боєприпасів, включаючи плани на березень.

"Заслухав Головкому про оперативну обстановку на основних напрямках, аудит Збройних Сил, ротацію бригад та кадрових рішень у їх межах. Обов'язководоповіді розвідок, СБУ та МВС", — написав Зеленський.

Глава держави додав, що "Зерновий коридор" продовжує показувати позитивні результати, наближаючись до мети 30 мільйонів тонн вантажів, з більш ніж 8 мільйонами тонн, експортованими лише у лютому.

"Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: по Дунаю та через Молдову", — додав Зеленський.

Володимир Зеленський
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх заявив, що Міноборони Сполучених Штатів Америки розпочне постачання нової військової допомоги Україні після того, як Конгрес ухвалить законопроєкт про надання зброї.

Раніше член Палати представників США наголосив, що Україна отримає американську допомогу.

Володимир Зеленський
зброя
аудит
ЗСУ
обстріли
боєприпаси
війна в Україні
зернова угода

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