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В Пентагоне ответили, когда начнутся поставки военной помощи Украине

20 февраля 2024 23:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Пентагоне ответили, когда начнутся поставки военной помощи Украине
Военные складывают боеприпасы. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во вторник, 20 февраля, заявила, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки начнет поставки новой военной помощи для Украины, как только Конгресс примет законопроект о предоставлении оружия. Чиновник подчеркнула, что Украина получит боеприпасы в сжатые сроки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на выступление Сабрины Сингх.

Пентагон начнет поставку Украине оружия, как только Конгресс утвердит военную помощь

Сингх подчеркнула, что для поставки военной помощи Пентагону нужны соответствующие полномочия и подтверждения от Конгресса.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия, я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы, находящиеся на базах и составах армии США — Ред.) украинцам", — объяснила заместитель представителя оборонного ведомства.

Чиновник добавила, что на примере предварительных случаев поставки помощи, после выделения пакета в рамках PDA, Пентагон через несколько дней соберет необходимое вооружение для Украины.

Напомним, член Палаты представителей США подчеркнул, что Украина получит американскую помощь. По его словам, в настоящее время существует два законопроекта, которые продвигают помощь Украине — один из них будет согласован.

Также мы писали о том, что президент США Джо Байден объявил о своей готовности встретиться в Белом доме со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Ожидается, что чиновники обсудят законопроект о предоставлении помощи Украине.

США
война
оружие
Конгресс
военная помощь
Украина
Пентагон
боеприпасы

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