У Пентагоні відповіли, коли розпочнеться постачання військової допомоги Україні

Військові складають боєприпаси. Ілюстративне фото: AP

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх у вівторок, 20 лютого, заявила, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки розпочне постачання нової військової допомоги для України, як тільки Конгрес ухвалить законопроєкт про надання зброї. Посадовиця наголосила, що Україна отримає боєприпаси у стислі терміни.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на виступ Сабріни Сінгх.

Пентагон розпочне надання Україні зброї, як тільки Конгрес затвердить військову допомогу

Сінгх підкреслила, що для постачання військової допомоги, Пентагону потрібні відповідні повноваження та підтвердження від Конгресу.

"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження, я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (механізм, що дозволяє президентові передавати військові матеріали, які перебувають на базах та складах армії США — Ред.) українцям", — пояснила заступниця речника оборонного відомства.

Посадовиця додала, що на прикладі попередніх випадків постачання допомоги, після виділення пакета у межах PDA, Пентагон за декілька днів збере необхідне озброєння для України.

Нагадаємо, член Палати представників США наголосив, що Україна отримає американську допомогу. За його словами, наразі існує два законопроєкти, які просувають допомогу Україні — один з них буде погоджений.

Також ми писали про те, що президент США Джо Байден оголосив свою готовність зустрітися у Білому домі зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Очікується, що високопосадовці обговорять законопроєкт про надання допомоги Україні.