Байден готовий зустрітися з конгресменом Джонсоном заради обговорення допомоги Україні

Спілкування Джо Байдена з журналістами. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Президент США Джо Байден заявив про свою готовність щодо аудієнції у Білому домі зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Вони планують обговорити законопроєкт, який містить, зокрема, допомогу для України.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю агенції Reuters в понеділок, 19 лютого.

В Білому домі схвалили запит на аудієнцію Байдена та Джонсона

"Звичайно, я був би радий зустрітися з ним, якщо він має що сказати", — сказав Байден.

У розмові з журналістами, коли президент повернувся до Білого дому після вихідних у штаті Делавер, Байден додав, що республіканці роблять велику помилку, виступаючи проти допомоги Україні для використання її у війні з Росією.

Також американський лідер, який неодноразово різко критикував свого ймовірного конкурента на виборах Дональда Трампа та інших республіканців за погрози не захищати союзників по НАТО, якщо вони не будуть достатньо платити за спільну оборону, сказав, що республіканці роблять велику помилку, "недооцінюючи загрозу від Росії" та "відстороненість від НАТО".

"Це просто шокує. Я ніколи не бачив нічого подібного", — додав президент США.

Законопроєкт про допомогу Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше американські сенатори остаточно ухвалили законопроєкт про допомогу Україні, в якому йдеться також про підтримку Ізраїлю та Тайваню.

Водночас цьому передувала заява спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, де він просив про особисту зустріч з Байденом, перш ніж продовжити обговорення законопроєкту.

А конгресмени-демократи знайшли спосіб щодо того, як винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, попри його блокування Палатою представників, розглянувши варіант так званої "петиції про звільнення" Джонсона.

Натомість сьогодні Джо Байден звинуватив конгресменів у бездіяльності, щодо неухвалення урядовцями законопроєкту про допомогу Україні, внаслідок чого українські війська не отримали необхідної кількості боєприпасів, а запаси України поступово скорочуються.