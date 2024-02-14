Допомога США Україні — спікер Джонсон просить зустрічі з Байденом

Спікер Палати представників США Майк Джонсон та Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон просить про особисту зустріч з президентом країни Джо Байденом, перш ніж продовжити обговорення надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє американський телеканал NBC в середу, 14 лютого.

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Джонсон із колегами просив про аудієнцію з головою Білого дому вже кілька разів за останні два місяці, після того, як конгресмен відвідав прикордонне місто Ігл-Пасс, яке розташоване в штаті Техас, поблизу американсько-мексиканського кордону.

Останній запит на розмову з Байденом надійшов до Білого дому понад тиждень тому, перед ухваленням сенаторами двопартійного пакета законів про нацбезпеку вартістю у 95 мільярдів доларів. Телеканал додає, що прохання Джонсона зустрітися з президентом не обов'язково стосувалося законопроєкту, а, ймовірно, обговорення його просування. Водночас конгресмен від Республіканської партії Стівен Скаліз стверджує, що Байден не зацікавлений у зустрічі з Джонсоном.

"Вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом, та президент уникає зустрічі. Тож Байден не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером для спільної згоди щодо цього питання", — сказав Скаліз.

У Білому домі заявили, що там відзначили непослідовність Джонсона щодо кордону та заявили, аби спікер "завершив переговори, які він веде сам із собою", та припинив відкладати потреби нацбезпеки США.

Додатково телеканал заявив, що місяць тому Байден зустрічався з Джонсоном та іншими конгресменами для обговорення двопартійної імміграційної угоди, яка розблокувала б допомогу Україні. Тоді Джонсон схвалив цю зустріч, назвавши її "продуктивною".

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні.

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення.

Обидві палати Конгресу США мають підтримати закон, перш ніж президент Джо Байден його підпише.

Раніше Джо Байден закликав Майка Джонсона негайно проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні, наголосивши, що виступати проти ухвалення — це грати на руку російському президенту Володимиру Путіну.