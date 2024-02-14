Помощь США Украине — спикер Джонсон просит встречи с Байденом

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон просит о личной встрече с президентом страны Джо Байденом, прежде чем продолжить обсуждение предоставления дополнительного пакета помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает американский телеканал NBC в среду, 14 февраля.

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Джонсон с коллегами просил об аудиенции с главой Белого дома уже несколько раз за последние два месяца, после того как конгрессмен посетил пограничный город Игл-Пасс, расположенный в штате Техас вблизи американо-мексиканской границы.

Последний запрос на разговор с Байденом поступил в Белый дом больше недели назад, перед принятием сенаторами двухпартийного пакета законов о нацбезопасности, стоимостью 95 миллиардов долларов. Телеканал добавляет, что просьба Джонсона встретиться с президентом не обязательно касалась законопроекта, а, вероятно, обсуждения его продвижения. В то же время конгрессмен от Республиканской партии Стивен Скализ утверждает, что Байден не заинтересован во встрече с Джонсоном.

"Они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом, но президент избегает встречи. Поэтому Байден не может сказать, что он серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером для совместного согласия по этому вопросу", — сказал Скализ.

В Белом доме заявили, что там отметили непоследовательность Джонсона по поводу границы и заявили, чтобы спикер "завершил переговоры, которые он ведет сам с собой", и прекратил откладывать потребности нацбезопасности США.

Дополнительно телеканал заявил, что месяц назад Байден встречался с Джонсоном и другими конгрессменами для обсуждения двухпартийного иммиграционного соглашения, которое разблокировало бы помощь Украине. Тогда Джонсон одобрил эту встречу, назвав ее "продуктивной".

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине.

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и подверг сомнению его одобрение.

Обе палаты Конгресса США должны поддержать закон, прежде чем президент Джо Байден его подпишет.

Ранее Джо Байден призвал Майка Джонсона немедленно проголосовать за законопроект о помощи Украине, подчеркнув, что выступать против принятия — это играть на руку российскому президенту Владимиру Путину.