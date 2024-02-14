Байден закликав спікера Палати представників США проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав спікера Палати представників негайно проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні. За його словами, виступати проти ухвалення — це грати на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це Джо Байден сказав під час свого виступу.

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Президент США зазначив, якби законопроєкт винесли на розгляд Палати представників, його б ухвалили. За його словами, спікер Майк Джонсон це знає.

"Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш екстремістських голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт", — наголосив Байден.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.