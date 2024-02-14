Байден закликав спікера Палати представників США проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав спікера Палати представників негайно проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні. За його словами, виступати проти ухвалення — це грати на руку російському диктатору Володимиру Путіну.
Про це Джо Байден сказав під час свого виступу.
Що сказав Байден
Президент США зазначив, якби законопроєкт винесли на розгляд Палати представників, його б ухвалили. За його словами, спікер Майк Джонсон це знає.
"Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш екстремістських голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт", — наголосив Байден.
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів на підтримку України, документ підтримали 70 сенаторів за необхідних 60. Законопроєкт об'єднує в собі кошти на підтримку Україні, Ізраїлю, Тайваню і на гуманітарну допомогу.
Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.
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