Байден призвал спикера Палаты представителей США проголосовать за законопроект о помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно проголосовать за законопроект о помощи Украине. По его словам, выступать против принятия — это играть на руку российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом Джо Байден сказал во время своего выступления.
Что сказал Байден
Президент США отметил, если бы законопроект вынесли на рассмотрение Палаты представителей, его бы приняли. По его словам, спикер Майк Джонсон это знает.
"Поэтому я призываю спикера позволить полному составу Палаты представителей выразить свое мнение и не позволить меньшинству наиболее экстремистских голосов в Палате заблокировать этот законопроект", — подчеркнул Байден.
Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.
В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.
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