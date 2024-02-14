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Байден призвал спикера Палаты представителей США проголосовать за законопроект о помощи Украине

14 февраля 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден призвал спикера Палаты представителей США проголосовать за законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно проголосовать за законопроект о помощи Украине. По его словам, выступать против принятия — это играть на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Джо Байден сказал во время своего выступления.

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Президент США отметил, если бы законопроект вынесли на рассмотрение Палаты представителей, его бы приняли. По его словам, спикер Майк Джонсон это знает.

"Поэтому я призываю спикера позволить полному составу Палаты представителей выразить свое мнение и не позволить меньшинству наиболее экстремистских голосов в Палате заблокировать этот законопроект", — подчеркнул Байден.

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов на поддержку Украины, документ поддержали 70 сенаторов при необходимых 60. Законопроект объединяет в себе средства на поддержку Украины, Израиля, Тайваня и на гуманитарную помощь.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.

Джо Байден
США
владимир путин
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Украина
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