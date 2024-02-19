Байден готов встретиться с конгрессменом Джонсоном ради обсуждения помощи Украине

Общение Джо Байдена с журналистами. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Президент США Джо Байден заявил о своей готовности к аудиенции в Белом доме со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Они планируют обсудить законопроект, который содержит, в том числе помощь для Украины.

Об этом американский президент заявил в интервью агентству Reuters в понедельник, 19 февраля.

В Белом доме одобрили запрос на аудиенцию Байдена и Джонсона

"Конечно, я был бы рад встретиться с ним, если ему есть что сказать", — сказал Байден.

В разговоре с журналистами, когда президент вернулся в Белый дом после выходных в штате Делавер, Байден добавил, что республиканцы совершают большую ошибку, выступая против помощи Украине для использования ее в войне с Россией.

Также американский лидер, неоднократно резко критиковавший своего вероятного конкурента на выборах Дональда Трампа и других республиканцев за угрозы не защищать союзников по НАТО, если они не будут достаточно платить за общую оборону, сказал, что республиканцы совершают большую ошибку, "недооценивая угрозу от России" и "отстраненность от НАТО".

"Это просто шокирует. Я никогда не видел ничего подобного", — добавил президент США.

Законопроект о помощи Украине — последние новости

Напомним, ранее американские сенаторы окончательно приняли законопроект о помощи Украине, в котором говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

В то же время, этому предшествовало заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, где он просил о личной встрече с Байденом, прежде чем продолжить обсуждение законопроекта.

А конгрессмены-демократы нашли способ относительно того, как вынести на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на его блокирование Палатой представителей, рассмотрев вариант так называемой "петиции об увольнении" Джонсона.

В то же время Джо Байден обвинил конгрессменов в бездействии относительно непринятия чиновниками законопроекта о помощи Украине, в результате чего украинские войска не получили необходимого количества боеприпасов, а запасы Украины постепенно сокращаются.