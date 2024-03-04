Поставки оружия, аудит ВСУ и обстрел Курахово — Зеленский провел ежедневный селектор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор в понедельник, 4 марта. Министры и военное руководство страны отчиталось об аудите Вооруженных сил Украины, поставках оружия и боеприпасов и ликвидации последствий обстрела Курахово Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Обсуждение на ежедневном селекторе

Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация после обстрела Курахово. На жилые кварталы города скинули управляемые авиационные бомбы. Обошлось без жертв, однако есть множество раненых, которым оказывается необходимая помощь.

Президент заслушал министра и представителей Министерства обороны касательно поставок оружия и боеприпасов, включая планы на март.

"Заслушал Главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно — доклады разведок, СБУ и МВД", — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что "Зерновой коридор" продолжает показывать положительные результаты, приближаясь к цели в 30 миллионов тонн грузов, с более чем 8 миллионами тонн, экспортированными только в феврале.

"Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", — добавил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что Минобороны Соединенных Штатов Америки начнет поставки новой военной помощи Украине после того, как Конгресс примет законопроект о предоставлении оружия.

Ранее член Палаты представителей США подчеркнул, что Украина получит американскую помощь.