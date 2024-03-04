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Поставки оружия, аудит ВСУ и обстрел Курахово — Зеленский провел ежедневный селектор

4 марта 2024 15:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поставки оружия, аудит ВСУ и обстрел Курахово — Зеленский провел ежедневный селектор
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор в понедельник, 4 марта. Министры и военное руководство страны отчиталось об аудите Вооруженных сил Украины, поставках оружия и боеприпасов и ликвидации последствий обстрела Курахово Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация после обстрела Курахово. На жилые кварталы города скинули управляемые авиационные бомбы. Обошлось без жертв, однако есть множество раненых, которым оказывается необходимая помощь.

Президент заслушал министра и представителей Министерства обороны касательно поставок оружия и боеприпасов, включая планы на март. 

"Заслушал Главкома об оперативной обстановке на основных направлениях, аудите Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно доклады разведок, СБУ и МВД", — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что "Зерновой коридор" продолжает показывать положительные результаты, приближаясь к цели в 30 миллионов тонн грузов, с более чем 8 миллионами тонн, экспортированными только в феврале. 

"Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: по Дунаю и через Молдову", — добавил Зеленский.

Владимир Зеленский
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявил, что Минобороны Соединенных Штатов Америки начнет поставки новой военной помощи Украине после того, как Конгресс примет законопроект о предоставлении оружия.  

Ранее член Палаты представителей США подчеркнул, что Украина получит американскую помощь. 

Владимир Зеленский
оружие
аудит
ВСУ
обстрелы
боеприпасы
война в Украине
зерновой договор

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