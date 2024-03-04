Зеленський призначив командувачем Силами підтримки ЗСУ Олександра Яковця 4 березня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Силами підтримки Збройних сил. Глава держави призначив на посаду військового генерала Олександра Яковця.

Про це йдеться в указі президента, опублікованому в понеділок, 4 березня.

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Зеленський 4 березня підписав указ про призначення генерала Олександра Яковця командувачем Силами підтримки ЗСУ.

"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", — йдеться в указі.

Скриншот указу президента

Водночас глава держави ухвалив рішення про звільнення з посади попереднього очільника Сил підтримки генерал-майора Дмитра Герегу.

Скриншот указу президента

Що відомо про Олександра Яковця

Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був командувачем інженерних військ. Військовий керував управлінням інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Яковець брав участь у бойових діях на фронті та відзначився під час антитерористичної операції на сході України та повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Новопризначений командувач Силами підтримки ЗСУ Олександр Яковець

Нагадаємо, 29 лютого Зеленський змінив Командувача сил логістики ЗСУ. На посаду було призначено Володимира Карпенка.

До цього, 22 лютого президент призначив нового посла України в Азербайджані. Ним став колишній очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.