Зеленський призначив командувачем Силами підтримки ЗСУ Олександра Яковця 4 березня

Зеленський призначив нового командувача Силами підтримки ЗСУ — хто обійме посаду
Президент України Володимир Зеленський змінив командувача Силами підтримки Збройних сил. Глава держави призначив на посаду військового генерала Олександра Яковця.
Про це йдеться в указі президента, опублікованому в понеділок, 4 березня.
Яковець обійме посаду командувача Силами підтримки ЗСУ
Зеленський 4 березня підписав указ про призначення генерала Олександра Яковця командувачем Силами підтримки ЗСУ.
"Призначити Яковця Олександра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України", — йдеться в указі.
Водночас глава держави ухвалив рішення про звільнення з посади попереднього очільника Сил підтримки генерал-майора Дмитра Герегу.
Що відомо про Олександра Яковця
Бригадний генерал Олександр Яковець раніше був командувачем інженерних військ. Військовий керував управлінням інженерних військ у командуванні Сил підтримки ЗСУ.
Яковець брав участь у бойових діях на фронті та відзначився під час антитерористичної операції на сході України та повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Нагадаємо, 29 лютого Зеленський змінив Командувача сил логістики ЗСУ. На посаду було призначено Володимира Карпенка.
До цього, 22 лютого президент призначив нового посла України в Азербайджані. Ним став колишній очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.
Читайте Новини.LIVE!