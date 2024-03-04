Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца 4 марта

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил. Глава государства назначил на должность военного генерала Александра Яковца.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник, 4 марта.

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Зеленский 4 марта подписал указ о назначении генерала Александра Яковца командующим Силами поддержки ВСУ.

"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Скриншот указа президента

Что известно об Александре Яковце

Бригадный генерал Александр Яковец ранее был командующим инженерными войсками. Военный руководил управлением инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.

Яковец принимал участие в боевых действиях на фронте и отличился во время антитеррористической операции на востоке Украины и полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Новоназначенный командующий Силами поддержки ВСУ Александр Яковец

Напомним, 29 февраля Зеленский сменил Командующего силами логистики ВСУ. На должность был назначен Владимир Карпенко.

До этого, 22 февраля президент назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.