Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца 4 марта

Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ — кто вступит в должность
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил. Глава государства назначил на должность военного генерала Александра Яковца.
Об этом говорится в указе президента, опубликованном в понедельник, 4 марта.
Яковец вступит в должность командующего Силами поддержки ВСУ
Зеленский 4 марта подписал указ о назначении генерала Александра Яковца командующим Силами поддержки ВСУ.
"Назначить Яковца Александра Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.
Что известно об Александре Яковце
Бригадный генерал Александр Яковец ранее был командующим инженерными войсками. Военный руководил управлением инженерных войск в командовании Сил поддержки ВСУ.
Яковец принимал участие в боевых действиях на фронте и отличился во время антитеррористической операции на востоке Украины и полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Напомним, 29 февраля Зеленский сменил Командующего силами логистики ВСУ. На должность был назначен Владимир Карпенко.
До этого, 22 февраля президент назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.
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