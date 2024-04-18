СБУ совместно с польскими спецслужбами разоблачила мужчину, который готовил покушение на Зеленского

Зеленский во время визита в Польшу. Фото иллюстративное: УНИАН

Совместными усилиями украинских и польских спецслужб было задержано лицо, предлагавшее российским захватчикам сотрудничество по покушению на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского. В частности, подозреваемый намерен передать россиянам информацию о мерах безопасности во время пребывания Зеленского на территории Польши.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 18 апреля.

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Был задержан гражданин Польши по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации.

Следствие выяснило, что подозреваемый по собственной инициативе установил контакт с представителями командования ВС РФ. Он сообщил им о готовности работать в пользу военной разведки российских захватчиков.

"Его задача включала сбор и передачу стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка на территории Республики Польша", — сообщили в прокуратуре.

Это должно было помочь российским спецслужбам в планировании покушения на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в Польше.

О чем узнала СБУ

О возможном покушении сотрудники СБУ сообщили польским коллегам. Они передали им ключевые доказательства по этому делу в рамках предоставления международно-правовой помощи.

Благодаря успешным мерам и оперативному обмену информацией между двумя странами завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила задержанному обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы. 18 апреля 2024 года по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил к нему меру пресечения в виде временного ареста.

Ранее мы сообщали, что глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников намекнул на подготовку покушения на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, он является "законной целью".

Расследователь из Bellingcat Христо Грозев рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения России наемники ГРУ РФ прибыли в Украину для убийства президента Владимира Зеленского.