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Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії двосторонню співпрацю

27 лютого 2024 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії двосторонню співпрацю
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі в Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в Саудівській Аравії зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Зокрема, вони обговорили двосторонню співпрацю.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 27 лютого.

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцом

Сторони обговорили пункти Формули миру та прогрес, який може бути досягнутий у їхній реалізації. За словами Зеленського, лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення. 

"Ми цінуємо прагнення принца допомогти відновити справжній мир і вдячні за поради та підтримку. Розповів про наші зусилля та діалог з партнерами щодо підготовки Глобального саміту миру у Швейцарії на рівні лідерів. Обговорили зміст саміту та кроки, які можуть бути зроблені заради реального відновлення безпеки для України, всієї Європи та глобальної спільноти народів", — розповів глава держави. 

За словами Зеленського, важливою темою зустрічі стали конкретні можливості двосторонньої співпраці України та Саудівської Аравії в економічній і технологічній сферах. Він додав, що команди працюватимуть за відповідними напрямами, які були обговорені сьогодні.

Нагадаємо, 27 лютого Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він нагадав, що торік у Джидді сторони провели результативну зустріч на рівні радників щодо реалізації Формули миру.

Також глава держави подякував українським військовим, які вдень та вночі боронять небо України від російського терору. Він наголосив, що успішна робота нашої армії на фронті доводить, що Україна переможе.

Володимир Зеленський
Швейцарія
Україна
Саудівська Аравія
саміт
президент
Формула миру

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