Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В частности, они обсудили двустороннее сотрудничество.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 27 февраля.

Встреча Зеленского с наследным принцем

Стороны обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. По словам Зеленского, лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения.

"Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку. Рассказал о наших усилиях и диалоге с партнерами по подготовке Глобального саммита мира в Швейцарии на уровне лидеров. Обсудили содержание саммита и шаги, которые могут быть сделаны ради реального восстановления безопасности для Украины, всей Европы и глобального сообщества народов", — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере. Он добавил, что команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня.

Напомним, 27 февраля Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Он напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.

Также глава государства поблагодарил украинских военных, которые днем и ночью защищают небо Украины от российского террора. Он отметил, что успешная работа нашей армии на фронте доказывает, что Украина победит.