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Зеленський відреагував на слова сенаторів США про вплив допомоги Україні на війну

26 лютого 2024 21:36
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський відреагував на слова сенаторів США про вплив допомоги Україні на війну
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alessandro Della Valle
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова американського сенатора Джея Ді Венса про те, що схвалення допомоги від США не вплине на результат війни. Глава держави у відповідь запросив урядовця приїхати на фронт.

Про це повідомляє американський телеканал CNN у понеділок, 26 лютого.

Зеленський відреагував на заяву американського сенатора

Журналіст телеканалу запитав в українського президента про його думку щодо слів американського посадовця про те, що навіть якщо Україна і отримає гроші, результат війни на передовій не зміниться. На що Зеленський відповів, що сенатору не відомо про події, які відбуваються в Україні.

"Щоб зрозуміти це, потрібно приїхати на фронт і побачити, що відбувається без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть вбиті", — додав глава держави.

Він також звернув увагу, що сенатор не бачить загальної ситуації, яка склалася в Україні, а також побажав, аби війна не прийшла на американські землі.

Допомога Україні від США — останні події

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні. 

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення. Як відомо, перш ніж президент Джо Байден його підпише, обидві палати Конгресу США мають підтримати закон. 

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Україні потрібно надавати більше допомоги у зв'язку з її боротьбою проти РФ, наголосивши, що наразі цей момент в історії є вирішальним.

А старший радник Сенату в Комісії з безпеки й співробітництва в Європі Кайл Паркер неофіційно передав Збройним силам України снайперське спорядження на 30 тисяч доларів, через що потрапив під слідство.

Володимир Зеленський
США
військова допомога
Україна
війна в Україні
Сенат

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