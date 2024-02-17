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Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США

17 лютого 2024 18:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Сенату США. Під час зустрічі політики обговорили оборонні потреби України.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в суботу, 17 лютого.

Про що Зеленський говорив з американськими сенаторами

Під час розмови Зеленський наголосив на додаткових артилерійських системах та снарядах, далекобійній зброї, засобах радіоелектронної боротьби та посиленні ППО для України. 

"Дякую за двопартійну та двопалатну підтримку нашої держави в Конгресі Сполучених Штатів. Україна розраховує на подальше лідерство США в захисті свободи та підтримці демократії у Європі й у всьому світі", — наголосив президент. 

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції

Також під час конференції Президент подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти Росії.

Володимир Зеленський
США
військова допомога
війна в Україні
Сенат
Мюнхенська конференція безпеки

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