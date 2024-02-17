Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США. В ходе встречи политики обсудили оборонные нужды Украины.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в субботу, 17 февраля.
О чем Зеленский говорил с американскими сенаторами
Во время разговора Зеленский акцентировал внимание на дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и усилении ПВО для Украины.
"Спасибо за двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства в Конгрессе Соединенных Штатов. Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США в защите свободы и поддержке демократии в Европе и во всем мире", — подчеркнул президент.
Напомним, Зеленский сегодня, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности.
Также во время конференции Президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.
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