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Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США

17 февраля 2024 18:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Сената США. В ходе встречи политики обсудили оборонные нужды Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в субботу, 17 февраля.

О чем Зеленский говорил с американскими сенаторами

Во время разговора Зеленский акцентировал внимание на дополнительных артиллерийских системах и снарядах, дальнобойном оружии, средствах радиоэлектронной борьбы и усилении ПВО для Украины.

"Спасибо за двухпартийную и двухпалатную поддержку нашего государства в Конгрессе Соединенных Штатов. Украина рассчитывает на дальнейшее лидерство США в защите свободы и поддержке демократии в Европе и во всем мире", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский сегодня, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности.

Также во время конференции Президент поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против России.

Владимир Зеленский
США
военная помощь
война в Украине
Сенат
Мюнхенская конференция безопасности

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