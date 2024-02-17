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Зеленський подякував США за лідерство та підтримку України у боротьбі проти РФ

17 лютого 2024 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський подякував США за лідерство та підтримку України у боротьбі проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку та лідерство щодо допомоги нашій державі у боротьбі проти РФ. За його словами, Україна, Америка та інші партнери мають й надалі бути разом.

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з питань безпеки в суботу, 17 лютого.

Звернення Зеленського до партнерів

"Вдячний за життєво важливу підтримку й лідерство Сполучених Штатів, які допомогли обʼєднати світ і вистояти проти російських ударів. Маємо й надалі бути разом — Україна та Америка, всі наші партнери", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна разом з партнерами мають своєю співпрацею довести, що Росія ніколи не переможе Україну у цій жорстокій війні. 

"Маємо й надалі додавати абсолютно потрібної безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії та щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей і свободи ніколи не переможе нашу єдність — єдність вільного світу", — запевнив президент. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Однією з головних тем конференції є війна в Україні. 

Також Зеленський у Німеччині зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили двосторонню безпекову угоду та спільне виробництво БпЛА. 

Володимир Зеленський
США
війна в Україні
Росія
Мюнхенська конференція безпеки

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