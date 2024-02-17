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Зеленский поблагодарил США за лидерство и поддержку Украины в борьбе против РФ

17 февраля 2024 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский поблагодарил США за лидерство и поддержку Украины в борьбе против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты Америки за поддержку и лидерство в помощи нашему государству в борьбе против РФ. По его словам, Украина, Америка и другие партнеры должны и дальше быть вместе.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Обращение Зеленского к партнерам

"Благодарен за жизненно важную поддержку и лидерство Соединенных Штатов, которые помогли объединить мир и выстоять против российских ударов. Должны и дальше быть вместе — Украина и Америка, все наши партнеры", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина вместе с партнерами должны своим сотрудничеством доказать, что Россия никогда не победит Украину в этой жестокой войне.

"Должны и дальше добавлять абсолютно нужной безопасности, достигать общих результатов, увеличивать устойчивость нашего сопротивления российской агрессии и ежедневно доказывать Путину, что его ненависть к людям и свободе никогда не победит наше единство — единство свободного мира", — заверил президент.

Напомним, Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Одной из главных тем конференции есть война в Украине.

Также Зеленский в Германии встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили двустороннее соглашение о безопасности и совместное производство БпЛА.

Владимир Зеленский
США
война в Украине
Россия
Мюнхенская конференция безопасности

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