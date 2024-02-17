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Зеленський виступив з промовою на Мюнхенській безпековій конференції — про що говорив

17 лютого 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський виступив з промовою на Мюнхенській безпековій конференції — про що говорив
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Серед головних тем цьогорічної конференції — війна в Україні.

Відеотрансляцію виступу Зеленського можна переглянути за посиланням.

Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції 17 лютого

Зеленський подякував усім країнам, які прийняли українських біженців та підтримують їх. Також він наголосив на успіхах ЗСУ в "нашому Чорному морі" та вважає міфом тезу, що Україна "не може виграти війну".

"Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, це залежить не лише від нас", — сказав він.

За його словами, ситуація в Авдіївці це підтверджує — утримання України в штучному дефіциті озброєння, а саме артилерії та засобів дальнього ураження "дозволяє Путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій".

Президент додав, що Росія має тільки одну перевагу — знецінення життів своїх людей.

"У Путіна тільки два можливих кінці — трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього", — заявив Зеленський.

Водночас він пригадав вчорашню смерть російського опозиціонера Олексія Навального та вважає, що його вбив саме Путін.

"Путін вчора вбив одного з опозиційних лідерів Навального як меседж для Мюнхенської конференції", — сказав український лідер.

Нагадаємо, 16 лютого Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини. Глава держави заявив, що попереду два важливі дні.

Там він зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн підписали безпекову угоду.

Володимир Зеленський
володимир путін
Олексій Навальний
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війна в Україні
Мюнхенська конференція безпеки

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