Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции безопасности — о чем говорил
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Среди главных тем нынешней конференции — война в Украине.
Видеотрансляцию выступления Зеленского можно просмотреть по ссылке.
Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции 17 февраля
Зеленский поблагодарил все страны, которые приняли украинских беженцев и поддерживают их. Также он отметил успехи ВСУ в "нашем Черном море" и считает мифом тезис, что Украина "не может выиграть войну".
"Украина может победить. Наши действия ограничиваются лишь дальностью и достаточностью средств поражения, это зависит не только от нас", — сказал он.
По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает — удержание Украины в искусственном дефиците вооружения, а именно артиллерии и средств дальнего поражения "позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий".
Президент добавил, что у России есть только одно преимущество — обесценивание жизней своих людей.
"У Путина только два возможных конца — трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него", — заявил Зеленский.
В то же время, он вспомнил вчерашнюю смерть российского оппозиционера Алексея Навального и считает, что его убил именно Путин.
"Путин вчера убил одного из оппозиционных лидеров Навального как месседж для Мюнхенской конференции", — сказал украинский лидер.
Напомним, 16 февраля Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства заявил, что впереди два важных дня.
Там он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран подписали соглашение о безопасности.
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