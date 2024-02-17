Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции безопасности — о чем говорил arrow

Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции безопасности — о чем говорил

17 февраля 2024 11:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский выступил с речью на Мюнхенской конференции безопасности — о чем говорил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Среди главных тем нынешней конференции — война в Украине.

Видеотрансляцию выступления Зеленского можно просмотреть по ссылке.

Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции 17 февраля

Зеленский поблагодарил все страны, которые приняли украинских беженцев и поддерживают их. Также он отметил успехи ВСУ в "нашем Черном море" и считает мифом тезис, что Украина "не может выиграть войну".

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются лишь дальностью и достаточностью средств поражения, это зависит не только от нас", — сказал он.

По его словам, ситуация в Авдеевке это подтверждает — удержание Украины в искусственном дефиците вооружения, а именно артиллерии и средств дальнего поражения "позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий".

Президент добавил, что у России есть только одно преимущество — обесценивание жизней своих людей.

"У Путина только два возможных конца — трибунал в Гааге или быть убитым одним из тех, кто сейчас убивает для него", — заявил Зеленский.

В то же время, он вспомнил вчерашнюю смерть российского оппозиционера Алексея Навального и считает, что его убил именно Путин.

"Путин вчера убил одного из оппозиционных лидеров Навального как месседж для Мюнхенской конференции", — сказал украинский лидер.

Напомним, 16 февраля Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию. Глава государства заявил, что впереди два важных дня.

Там он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран подписали соглашение о безопасности.

Владимир Зеленский
владимир путин
Алексей Навальный
выступление
война в Украине
Мюнхенская конференция безопасности

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме