Зеленский отреагировал на слова сенаторов США о влиянии помощи Украине на войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alessandro Della Valle

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова американского сенатора Джея Ди Венса о том, что одобрение помощи от США не повлияет на исход войны. Глава государства в ответ пригласил чиновника приехать на фронт.

Об этом сообщает американский телеканал CNN в понедельник, 26 февраля.

Зеленский отреагировал на заявление американского сенатора

Журналист телеканала спросил украинского президента о его мнении касательно слов американского чиновника о том, что даже если Украина и получит деньги, результат войны на передовой не изменится. На что Зеленский ответил, что сенатору не известно о событиях в Украине.

"Чтобы понять это, нужно приехать на фронт и увидеть, что происходит без этой поддержки. И он поймет, что миллионы людей будут убиты", — добавил глава государства.

Он также обратил внимание, что сенатор не видит сложившейся в Украине общей ситуации, а также пожелал, чтобы война не пришла на американские земли.

Помощь Украине от США — последние события

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине.

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и подверг сомнению его одобрение. Как известно, прежде чем президент Джо Байден подпишет его, обе палаты Конгресса США должны поддержать закон.

В то же время лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Украине нужно оказывать больше помощи в связи с ее борьбой против РФ, подчеркнув, что сейчас этот момент в истории является решающим.

А старший советник Сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер неофициально передал Вооруженным силам Украины снайперское снаряжение на 30 тысяч долларов, из-за чего попал под следствие.