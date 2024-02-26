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Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні спорядження для снайперів, — ЗМІ

26 лютого 2024 15:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Співробітник Сенату США неофіційно передав Україні спорядження для снайперів, — ЗМІ
Кайл Паркер. Фото: сторінка Кайла Паркера в X
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Старший радник Сенату Сполучених Штатів в Комісії з безпеки і співробітництва в Європі Кайл Паркер перебуває під слідством. Він неофіційно передав Збройним силам України снайперське спорядження на 30 тисяч доларів.

Про це написало The New York Times у понеділок, 26 лютого.

Передавав снайперське спорядження

"Високопоставлений співробітник Капітолійського пагорба, який тривалий час висловлював свою позицію щодо політики Росії, перебуває під слідством Конгресу у зв'язку з його частими поїздками до зони бойових дій в Україні і наданням, за його словами, снайперського спорядження українським військовим на суму в 30 000 доларів", — говориться у матеріалі.

Кайл Паркер є старшим радником Сенату США в комісії з безпеки і співробітництва в Європі. Комісія очолюється членами Конгресу і укомплектована помічниками конгресменів. Вона має вплив на питання демократії та безпеки і активно підтримує Україну.

Паркер здійснював поїздки до лінії фронту в Україні в камуфляжі та з українськими військовими розпізнавальними знаками.

Він розповів, що родич з України передав йому 30 000 доларів, зібраних волонтерами, на які він купив далекоміри на Amazon і балістичні датчики вітру у виробника з Філадельфії.

Представник Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Водночас глава комісії рекомендував звільнити Паркера. 

Звіт спирався на публічні записи, під час яких Паркер розповідав про отримання спорядження для українських снайперів.

Він сказав, що доставив їх до Харкова на Великодні вихідні 2022 року "хлопцям, які збираються боротися зі снайперами на передовій". 

У доповіді Комісії піднімається питання про те, що палка підтримка України Паркером перетинає етичні та правові межі, і що він, як держслужбовець США, міг діяти як агент України. Через свого представника Паркер заперечив це.

Відвідування лінії фронту в Україні не є незаконним, незважаючи на застереження Державного департаменту США.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт, до якого входять 60 млрд доларів для допомоги Україні. 

Надалі ухвалити рішення має Палата представників, але дата голосування невідома. Спікер Майк Джонсон піддав критиці законопроєкт Сенату і поставив під сумнів його схвалення. Як відомо, перш ніж президент Джо Байден його підпише, обидві палати Конгресу США мають підтримати закон. 

 

США
зброя
військова допомога
Україна
порушення
Сенат

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