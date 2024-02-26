Сотрудник Сената США неофициально передал Украине снаряжение для снайперов, — СМИ

Кайл Паркер. Фото: страница Кайла Паркера в X

Старший советник Сената Соединенных Штатов в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер находится под следствием. Он неофициально передал Вооруженным силам Украины снайперское снаряжение в 30 тысяч долларов.

Об этом написало The New York Times в понедельник, 26 февраля.

Передавал снайперское снаряжение

"Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма, длительно высказывавший свою позицию по политике России, находится под следствием Конгресса в связи с его частыми поездками в зону боевых действий в Украине и предоставлением, по его словам, снайперского снаряжения украинским военным на сумму в 30 000 долларов", — говорится в материале.

Кайл Паркер является старшим советником Сената США в комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками конгрессменов. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

Паркер совершал поездки к линии фронта в Украине в камуфляже и с украинскими военными опознавательными знаками.

Он рассказал, что родственник из Украины передал ему 30 000 долларов, собранных волонтерами, на которые он купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Представитель Паркера заявил, что он не сделал ничего дурного. В то же время глава комиссии рекомендовал уволить Паркера.

Отчет опирался на публичные записи, во время которых Паркер говорил о получении снаряжения для украинских снайперов.

Он сказал, что доставил их в Харьков в Пасхальные выходные 2022 года "ребятам, которые собираются бороться со снайперами на передовой".

В докладе Комиссии поднимается вопрос о том, что пылкая поддержка Украины Паркером пересекает этические и правовые границы, и что он, как госслужащий США, мог действовать как агент Украины. Из-за своего представителя Паркер возразил на это.

Посещение линии фронта в Украине не является незаконным, несмотря на оговорку Государственного департамента США.

Помощь Украине от США

Напомним, 13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект, в который входят 60 млрд долларов для помощи Украине.

В дальнейшем принять решение должна Палата представителей, но дата голосования неизвестна. Спикер Майк Джонсон подверг критике законопроект Сената и подверг сомнению его одобрение. Как известно, прежде чем президент Джо Байден его подпишет, обе палаты Конгресса США должны поддержать закон.