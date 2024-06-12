Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Оба политика отметили хорошую динамику развития взаимоотношений между двумя странами.
Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в среду, 12 июня.
Визит Зеленского в Саудовскую Аравию
"Содержательная и энергичная встреча с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом", — отметил глава государства.
Зеленский рассказал, что стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, а также отметили хорошую динамику выполнения предварительных договоренностей между двумя странами.
Также президент и принц обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.
"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку", — отметил президент.
Ранее мы сообщали, что Королевство Саудовской Аравии не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.
Напомним, что Зеленский провел встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В частности, они обсудили двустороннее сотрудничество.
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