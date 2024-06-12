Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Оба политика отметили хорошую динамику развития взаимоотношений между двумя странами.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в среду, 12 июня.

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"Содержательная и энергичная встреча с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом", — отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, а также отметили хорошую динамику выполнения предварительных договоренностей между двумя странами.

Также президент и принц обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку", — отметил президент.

Ранее мы сообщали, что Королевство Саудовской Аравии не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

Напомним, что Зеленский провел встречу в Саудовской Аравии с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. В частности, они обсудили двустороннее сотрудничество.