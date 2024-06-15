Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Голова МЗС Саудівської Аравії повідомив про довгострокову позицію його країни щодо війни в Україні arrow

Голова МЗС Саудівської Аравії повідомив про довгострокову позицію його країни щодо війни в Україні

15 червня 2024 21:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Саміт миру — виступ голови МЗС Саудівської Аравії
Голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд виступив з промовою у суботу, 15 червня, під час першого дня Глобального саміту миру у Швейцарії. Він зазначив, що його країна має "гарні взаємини" і з Україною, і з Росією.

Відео його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.

Читайте також:

Промова очільника МЗС Саудівської Аравії

"Ми віримо, що Саміт миру дозволить "помістити нас на трек" завершення конфлікту", — сказав Фейсал бін Фархан аль-Сауд.

Він зазначив, що Саудівська Аравія має "добрі взаємини" і з Україною, і з Росією, та сподівається на якнайшвидше досягнення миру між обома сторонами.

Також голова МЗС зауважив, що країна надавала українцям критичну та гуманітарну допомогу, аби "полегшити їх страждання".

"Ці принципи відображають довгострокову позицію нашого Королівства", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на Саміті миру, у якій звернувся до учасників.

Також Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Саудівська Аравія
МЗС
саміт миру
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування