Саміт миру — виступ голови МЗС Саудівської Аравії

Голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд виступив з промовою у суботу, 15 червня, під час першого дня Глобального саміту миру у Швейцарії. Він зазначив, що його країна має "гарні взаємини" і з Україною, і з Росією.

Відео його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.

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"Ми віримо, що Саміт миру дозволить "помістити нас на трек" завершення конфлікту", — сказав Фейсал бін Фархан аль-Сауд.

Він зазначив, що Саудівська Аравія має "добрі взаємини" і з Україною, і з Росією, та сподівається на якнайшвидше досягнення миру між обома сторонами.

Також голова МЗС зауважив, що країна надавала українцям критичну та гуманітарну допомогу, аби "полегшити їх страждання".

"Ці принципи відображають довгострокову позицію нашого Королівства", — додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на Саміті миру, у якій звернувся до учасників.

Також Зеленський провів зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він подякував за молитви за мир і допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.