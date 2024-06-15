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Глава МИД Саудовской Аравии сообщил о долгосрочной позиции его страны по поводу войны в Украине

15 июня 2024 21:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Саммит мира – выступление главы МИД Саудовской Аравии
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд выступил с речью в субботу, 15 июня, в первый день Глобального саммита мира в Швейцарии. Он отметил, что его страна имеет "хорошие отношения" и с Украиной, и с Россией.

Видео его выступления обнародовала пресс-служба Офиса Президента на Youtube.

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Речь главы МИД Саудовской Аравии

"Мы верим, что Саммит мира позволит "поместить нас на трек" завершения конфликта", — сказал Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

Он отметил, что у Саудовской Аравии "хорошие отношения" и с Украиной, и с Россией и надеется на скорейшее достижение мира между обеими сторонами.

Также глава МИД отметил, что страна оказывала украинцам критическую и гуманитарную помощь, чтобы "облегчить их страдания".

"Эти принципы отражают долгосрочную позицию нашего Королевства", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Саммите мира, в которой обратился к участникам.

Также Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Саудовская Аравия
МИД
саммит мира
война в Украине
Россия

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