Саммит мира – выступление главы МИД Саудовской Аравии

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд выступил с речью в субботу, 15 июня, в первый день Глобального саммита мира в Швейцарии. Он отметил, что его страна имеет "хорошие отношения" и с Украиной, и с Россией.

Видео его выступления обнародовала пресс-служба Офиса Президента на Youtube.

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"Мы верим, что Саммит мира позволит "поместить нас на трек" завершения конфликта", — сказал Фейсал бин Фархан аль-Сауд.

Он отметил, что у Саудовской Аравии "хорошие отношения" и с Украиной, и с Россией и надеется на скорейшее достижение мира между обеими сторонами.

Также глава МИД отметил, что страна оказывала украинцам критическую и гуманитарную помощь, чтобы "облегчить их страдания".

"Эти принципы отражают долгосрочную позицию нашего Королевства", — добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Саммите мира, в которой обратился к участникам.

Также Зеленский провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он поблагодарил за молитвы за мир и помощь украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.