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Зеленський аргументував, чому міжнародна підтримка України не слабшає

16 червня 2024 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міжнародна допомога Україні — яка ситуація зараз
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Передача обіцяної міжнародної підтримки для України займе деякий час. Водночас існують побоювання щодо її продовження у зв'язку з цьогорічними президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки та ймовірною перемогою Дональда Трампа.

Це прокоментував Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

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Міжнародна підтримка України

Зеленський запевнив, що цей саміт говорить про те, що міжнародна підтримка не слабшає, вона сильна. Це підтверджує велика кількість інших держав, які доєдналися.

"Щодо підтримки — вона різна, ви знаєте що журналістика також зброя, ваше слово також важливе. Але це зброя, яка захищає правду, нашу країну та наші цінності. І тому країни долучаються не лише збройним пакетом, є гуманітарна підтримка, є політична підтримка", — сказав він.

Український лідер зауважив, що Україні важливе слово переважної більшості країн світу, аби тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю неспровоковану й не справедливу війну.

Він зазначив, що тиснути можна двома шляхами: дипломатичний — Саміт миру, зустрічі, спільний план та міцна оборона, армія, український солдат на полі бою, який захищає свої сім'ї, свою країну, свою державність. Зеленський зауважив, що був проголосований пакет США, підтриманий пакет нордичними країнами, підтриманий важливий пакет Британією, тому наразі питання дійсно в термінах.

"Не тому, що ми слабшаємо, тому ми заговорили про мир. Ми завжди про нього говорили, майже два роки пройшли від того, як ми запропонували Формулу миру. Ми хотіли закінчити війну, аби світ тиснув на Росію, щоб та припинила війну і припинила нас вбивати, просто цивільних людей", — підсумував Зеленський.

Також український президент назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни.

Крім того, Зеленський відреагував на пропозиції Китаю й Бразилії щодо допомоги в "усуненні розбіжностей" з Росією.

Володимир Зеленський
російські війська
Саміт Миру у Швейцарії
війна в Україні
Росія

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