Відсутність Китаю та Бразилії на Саміті миру - що сказав про це Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Китай та Бразилія запропонували Україні "звузити розбіжності" з Росією, аби досягти миру. Натомість Президент України Володимир Зеленський наголосив, що війна — це не розбіжності.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у Швейцарії в неділю, 16 червня.

Читайте також:

Зеленський відреагував на пропозиції Китаю та Бразилії

"Допомогти звузити розбіжності. Вибачте, війна це не розбіжності війна — це неповага до життя людей, до свободи, до демократії, до цінностей однієї країни — Росії — вона окупант й проти іншої країни — це Україна і вона жертва", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що це не "розбіжності", це не якесь дипломатичне непорозуміння, а серйозна історія, яка має серйозну кількість жертв. Президент наголосив, що Україна не починала війну й не веде її на території Росії.

"Війна ведеться виключно на незалежність території держави Україна. До речі, цю незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Це один з успіхів я вважаю цього саміту, це визнали абсолютно всі учасники, що дає потужну підтримку для України", — зазначив він.

Зеленський додав, що як тільки Бразилія і Китай доєднаються до тих принципів, які сьогодні всі цивілізовані країни об'єднали — Україна буде рада почути їхні думки, навіть якщо вони не збігаються з більшістю світу.

"Це нормально: чути, об'єднувати зусилля щодо закінчення війни", — підсумував він.

Раніше Зеленський назвав єдину можливість існування України. На його думку, це закінчення російської війни.

Крім того, український лідер відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.