Отсутствие Китая и Бразилии на Саммите мира – что сказал об этом Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Китай и Бразилия предложили Украине "сузить разногласия" с Россией, чтобы достичь мира. В ответ на это Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что война — это не разногласия.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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"Помочь сузить разногласия. Извините, война это не разногласия, война — это неуважение к жизни людей, к свободе, к демократии, к ценностям одной страны — России — она оккупант и против другой страны — это Украина и она жертва", — сказал Зеленский.

Он отметил, что это не "разногласия", это не какое-то дипломатическое недоразумение, а серьезная история, имеющая серьезное количество жертв. Президент подчеркнул, что Украина не начинала войну и не ведет ее на территории России.

"Война ведется исключительно на независимость территории государства Украина. Кстати, эту независимость, территориальную целостность и суверенитет. Это один из успехов, я считаю, этого саммита, это признали абсолютно все участники, которые дают мощную поддержку Украине", — отметил он.

Зеленский добавил, что как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые сегодня все цивилизованные страны объединили, Украина будет рада услышать их мнения, даже если они не совпадают с большинством мира.

"Это нормально: слышать, объединять усилия для окончания войны", — подытожил он.

Ранее Зеленский назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание российской войны.

Кроме того, украинский лидер ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.