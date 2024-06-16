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Зеленский аргументировал, почему международная поддержка Украины не ослабевает

16 июня 2024 17:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Международная помощь Украине — какая ситуация сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Передача обещанной международной поддержки для Украины займет некоторое время. В то же время существуют опасения относительно ее продолжения в связи с президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки и вероятной победой Дональда Трампа.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Международная поддержка Украины

Зеленский заверил, что этот саммит говорит о том, что международная поддержка не ослабевает, она сильна. Это подтверждает большое количество других присоединившихся государств.

"По поводу поддержки — она разная, вы знаете что журналистика тоже оружие, ваше слово тоже важно. Но это оружие, которое защищает правду, нашу страну и наши ценности. И поэтому страны присоединяются не только вооруженным пакетом, есть гуманитарная поддержка, есть политическая поддержка", — сказал он.

Украинский лидер отметил, что Украине важно слово подавляющего большинства стран мира, чтобы давить на Россию, чтобы она закончила эту неспровоцированную и несправедливую войну.

Он отметил, что давить можно двумя путями: дипломатический — Саммит мира, встречи, совместный план и крепкая оборона, армия, украинский солдат на поле боя, защищающий свои семьи, свою страну, свою государственность. Зеленский отметил, что был проголосован пакет США, поддержан пакет нордическими странами, поддержан важный пакет Британией, поэтому вопрос действительно в сроках.

"Не потому, что мы слабеем, поэтому мы заговорили о мире. Мы всегда о нем говорили, почти два года прошли от того, как мы предложили Формулу мира. Мы хотели закончить войну, чтобы мир давил на Россию, чтобы та прекратила войну и прекратила войну нас убивать, просто гражданских людей", — подытожил Зеленский.

Также президент назвал единственную возможность существования Украины. По его мнению, это окончание русской войны.

Кроме того, Зеленский отреагировал на предложения Китая и Бразилии по поводу помощи в "устранении разногласий" с Россией.

Владимир Зеленский
российские войска
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
Россия

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