Отношения с Саудовской Аравией - Зеленский рассказал о ходе событий

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Саудовская Аравия является одной из стран, которая может принимать решения советников и министров, чтобы подготовить новый саммит за несколько месяцев. В то же время там заявляли, что имеют одинаково тесные отношения, как с Украиной, так и с Россией.

Это прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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"Мы имеем очень крепкие отношения с Саудовской Аравией. Несколько дней назад у меня была встреча с его королевским высочеством и да, мы говорили об этом", — сказал Президент.

Он заверил, что у него была очень прекрасная встреча с главой королевства перед этим саммитом и вспомнил еще несколько важных разговоров, которые были раньше.

Зеленский подчеркнул, что у Украины и Саудовской Аравии сильные отношения и вот почему мы, конечно, поднимали вопросы следующей встречи.

"Возможно, на следующем саммите. Что еще я могу сказать, мы с нетерпением ждем", — добавил он.

Напомним, 12 июня Зеленский во время своего визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Также Зеленский аргументировал, почему международная поддержка Украины не ослабевает.