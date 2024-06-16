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Зеленский сделал заявление по поводу будущих обсуждений ядерной безопасности

16 июня 2024 18:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ядерная безопасность в мире будет обсуждаться на платформе другой страны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Швейцарии проходит второй день Глобального саммита мира. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в одной из стран по поводу ядерной безопасности.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Президента, этот вопрос будет решаться по дипломатическому пути.

"Я думаю, мы будем встречаться полностью на платформе, как я уже сказал, одного из государств там, где будет обсуждаться ядерная безопасность и будет выписываться пошаговый план. Это наша цель", — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.

Также он остро отреагировал на заявления Китая и Бразилии о "сужении разногласий" с Россией.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему международная поддержка Украины не ослабевает, а наоборот.

А, по мнению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия не настроена на окончание войны, поскольку требует капитуляции Украины.

Владимир Зеленский
ядерная опасность
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
отношения

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