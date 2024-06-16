Ядерная безопасность в мире будет обсуждаться на платформе другой страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В Швейцарии проходит второй день Глобального саммита мира. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в одной из стран по поводу ядерной безопасности.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Президента, этот вопрос будет решаться по дипломатическому пути.

"Я думаю, мы будем встречаться полностью на платформе, как я уже сказал, одного из государств там, где будет обсуждаться ядерная безопасность и будет выписываться пошаговый план. Это наша цель", — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.