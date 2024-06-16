Путін не збирається завершувати війну в Україні, бо вимагає капітуляції

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот з відео

Росія не налаштована на закінчення війни в Україні. Про це свідчать її вимоги щодо капітуляції України та наполягання на відмови від власних територій.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови на другому пленарному засіданні Саміту миру у Швейцарії.

Читайте також:

Наміри Росії щодо завершення війни

"Це були не мирні перемовини, тому що Путін не серйозний щодо завершення війни. Він наполягає на капітуляції, на здачі українських територій. Навіть територій, які на сьогодні не окуповані", — сказала вона.

Водночас Путін наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою до подальшої агресії. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов.

"І тому життєво необхідно, аби Україна могла протистояти цій агресії і це її право відповідно до статуту ООН як і право інших країн в межах ЄС та поза ним допомагати Україні вистояти та вижити", — зауважила голова Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС вже надав 100 млрд євро допомоги Україні та її народу, а Велика сімка показала свою непохитну відданість кілька днів тому коли погодилася використати прибутки від російських активів у Європі для фінансування позики розміром 50 млрд євро.

"Це також чіткий меседж, що ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно", — підсумувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

А у МЗС Словаччини заявили, що країна надала Україні 400 тисяч мегават електроенергії, як допомогу.

Крім того, на думку Президента України Володимира Зеленського, міжнародна підтримка України не слабшає.