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Урсула фон дер Ляен назвала намерения Путина по поводу завершения войны в Украине

16 июня 2024 18:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Путин не собирается завершать войну в Украине, потому что требует капитуляции
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия не настроена на окончание войны в Украине. Об этом свидетельствуют ее требования по капитуляции Украины и настаиванию на отказе от собственных территорий.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время речи на втором пленарном заседании Саммита мира в Швейцарии.

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"Это были не мирные переговоры, потому что Путин не серьезный по поводу завершения войны. Он настаивает на капитуляции, на сдаче украинских территорий. Даже территорий, которые на сегодняшний день не оккупированы", — сказала она.

В то же время Путин настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ни одна страна никогда не приняла бы такие ужасные условия.

"И поэтому жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии и это ее право в соответствии с уставом ООН, как и право других стран в пределах ЕС и вне его помогать Украине выстоять и выжить", — отметила председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС уже предоставил 100 млрд евро помощи Украине и ее народу, а Большая семерка показала свою непреклонную преданность несколько дней назад, когда согласилась использовать доходы от российских активов в Европе для финансирования займа в размере 50 млрд евро.

"Это также четкий месседж, что мы будем с Украиной так долго, как потребуется", — подытожила фон дер Ляен.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.

А в МИД Словакии заявили, что страна предоставила Украине 400 тысяч мегаватт электроэнергии, как помощь.

Кроме того, по мнению Президента Украины Владимира Зеленского, международная поддержка Украины не ослабевает.

владимир путин
Урсула фон дер Ляйен
Саммит Мира в Швейцарии
война в Украине
Еврокомиссия

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