Путин не собирается завершать войну в Украине, потому что требует капитуляции

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: скриншот с видео

Россия не настроена на окончание войны в Украине. Об этом свидетельствуют ее требования по капитуляции Украины и настаиванию на отказе от собственных территорий.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время речи на втором пленарном заседании Саммита мира в Швейцарии.

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"Это были не мирные переговоры, потому что Путин не серьезный по поводу завершения войны. Он настаивает на капитуляции, на сдаче украинских территорий. Даже территорий, которые на сегодняшний день не оккупированы", — сказала она.

В то же время Путин настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ни одна страна никогда не приняла бы такие ужасные условия.

"И поэтому жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять этой агрессии и это ее право в соответствии с уставом ООН, как и право других стран в пределах ЕС и вне его помогать Украине выстоять и выжить", — отметила председатель Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС уже предоставил 100 млрд евро помощи Украине и ее народу, а Большая семерка показала свою непреклонную преданность несколько дней назад, когда согласилась использовать доходы от российских активов в Европе для финансирования займа в размере 50 млрд евро.

"Это также четкий месседж, что мы будем с Украиной так долго, как потребуется", — подытожила фон дер Ляен.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при условии полного вывода российских войск.

А в МИД Словакии заявили, что страна предоставила Украине 400 тысяч мегаватт электроэнергии, как помощь.

Кроме того, по мнению Президента Украины Владимира Зеленского, международная поддержка Украины не ослабевает.