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Науседа запропонував варіант досягнення миру в Україні — виступ литовського лідера на Саміті

16 червня 2024 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Науседа заявив, що миру в Україні можна досягти лише за однієї умови
Президент Литви Гітанас Науседа. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Швейцарії в неділю, 16 червня, відбулося друге пленарне засідання Глобального саміту миру. На ньому президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

Трансляцію його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.

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"Сьогодні ще раз хочу наголосити на тому, що миру в Україні можна досягнути лише завдяки повному відновленню її територіальної цілісності", — сказав Науседа.

Він наголосив, аби це сталося Росія повинна припинити свою агресію повністю та безумовно вивести всі свої війська й військове обладнання з України.

А заклики до України здатися, піти на компроміс щодо свого суверенітету чи цілісності та прийняти російські ультиматуми — слугують лише "миру", який Росія отримає, щоби продовжити війну.

Нагадаємо, у швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.

А Президент України Володимир Зеленський відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.

Гітанас Науседа
Саміт Миру у Швейцарії
Литва
війна в Україні
Росія

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