Науседа заявив, що миру в Україні можна досягти лише за однієї умови

Науседа запропонував варіант досягнення миру в Україні — виступ литовського лідера на Саміті
У Швейцарії в неділю, 16 червня, відбулося друге пленарне засідання Глобального саміту миру. На ньому президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.
Трансляцію його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.
Заява Литви на другому засіданні Саміту миру
"Сьогодні ще раз хочу наголосити на тому, що миру в Україні можна досягнути лише завдяки повному відновленню її територіальної цілісності", — сказав Науседа.
Він наголосив, аби це сталося Росія повинна припинити свою агресію повністю та безумовно вивести всі свої війська й військове обладнання з України.
А заклики до України здатися, піти на компроміс щодо свого суверенітету чи цілісності та прийняти російські ультиматуми — слугують лише "миру", який Росія отримає, щоби продовжити війну.
Нагадаємо, у швейцарському Бюргенштоку було підписано комюніке Глобального Саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви.
А Президент України Володимир Зеленський відповів, коли відбудеться другий Саміт миру. За його словами, це станеться, коли план дій щодо миру буде узгоджений.
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