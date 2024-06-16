Науседа заявил, что мира в Украине можно достичь только при одном условии

Науседа предложил вариант достижения мира в Украине — выступление литовского лидера на Саммите
В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, прошло второе пленарное заседание Глобального саммита мира. На нем президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при полном выводе российских войск.
Трансляцию его выступления обнародовала пресс-служба Офиса президента на Youtube.
Заявление Литвы на втором заседании Саммита мира
"Сегодня еще раз хочу подчеркнуть, что мир в Украине можно достичь только благодаря полному восстановлению ее территориальной целостности", — сказал Науседа.
Он подчеркнул, чтобы это произошло, Россия должна прекратить свою агрессию полностью и безусловно вывести все свои войска и военное оборудование из Украины.
А призывы к Украине сдаться, пойти на компромисс по суверенитету или целостности и принять российские ультиматумы — служат лишь "миру", который Россия получит, чтобы продолжить войну.
Напомним, в швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.
Читайте Новини.LIVE!