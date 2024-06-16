Науседа заявил, что мира в Украине можно достичь только при одном условии

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: скриншот с видео

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, прошло второе пленарное заседание Глобального саммита мира. На нем президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при полном выводе российских войск.

Трансляцию его выступления обнародовала пресс-служба Офиса президента на Youtube.

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"Сегодня еще раз хочу подчеркнуть, что мир в Украине можно достичь только благодаря полному восстановлению ее территориальной целостности", — сказал Науседа.

Он подчеркнул, чтобы это произошло, Россия должна прекратить свою агрессию полностью и безусловно вывести все свои войска и военное оборудование из Украины.

А призывы к Украине сдаться, пойти на компромисс по суверенитету или целостности и принять российские ультиматумы — служат лишь "миру", который Россия получит, чтобы продолжить войну.

Напомним, в швейцарском Бюргенштоке был подписан коммюнике Глобального Саммита мира. Теперь документ будет передан в Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда состоится второй Саммит мира. По его словам, это произойдет, когда план действий по миру будет согласован.