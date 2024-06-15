Новий пакет допомоги від Італії — що пообіцяв Таяні на Саміті миру

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у суботу, 15 червня, під час Глобального саміту миру заявив про готовність надати Україні новий пакет допомог. Йдеться про зброю для захисту від російської агресії.

Трансляцію його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.

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Таяні заявив, що Італія готова надіслати новий пакет збройної допомоги України. Також він запросив Зеленського до своєї країни й наголосив, що українці завжди можуть розраховувати на його допомогу.

Крім того, італійський міністр розкритикував дії очільника Кремля Володимира Путіна в Україні й зауважив, що той не показує позитивних ознак прагнення до миру.

"Війна може зупинитися в будь-який момент, для цього Росії потрібно лише припинити збройну агресію і відновити цілісність території України", — додав Таяні.

Раніше голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд заявив, що допомога українцям у тяжкі часи "відображають довгострокову позицію" його Королівства.

А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що наступною ціллю Росії після України може бути Східна Азія.

Крім того, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна розуміє умови, в яких доводиться жити українцям вже понад два роки.