Виступ Кісіди на Саміті миру 15 червня

Наступною ціллю Росії може бути Східна Азія — прем'єр Японії зробив заяву на Саміті миру
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виголосив промову у суботу, 15 червня, під час першого дня Глобального саміту миру у Швейцарії. За його словами, після України Росія може напасти на країни Східної Азії.
Відео його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.
Промова прем'єра Японії на Саміті миру
"Відразу після того, як Росія розпочала агресію проти України два роки тому, Японія розпочала застосовувати суворі санкції і забезпечувати сильну підтримку України", — сказав Кісіда.
Він наголосив, що сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, тому прем'єр підписав двосторонній документ з Президентом України Володимиром Зеленським щодо продовження підтримки.
"Ми говоримо про мир для України. Ми обʼєднані тут однієї метою. Цей мир має бути справедливим і тривалим", — додав Кісіда.
Раніше голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд заявив, що допомога українцям у тяжкі часи "відображають довгострокову позицію" його Королівства.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на Саміті миру, у якій звернувся до учасників.
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