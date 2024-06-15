Виступ Кісіди на Саміті миру 15 червня

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виголосив промову у суботу, 15 червня, під час першого дня Глобального саміту миру у Швейцарії. За його словами, після України Росія може напасти на країни Східної Азії.

Відео його виступу оприлюднила пресслужба Офісу президента на Youtube.

Читайте також:

Промова прем'єра Японії на Саміті миру

"Відразу після того, як Росія розпочала агресію проти України два роки тому, Японія розпочала застосовувати суворі санкції і забезпечувати сильну підтримку України", — сказав Кісіда.

Він наголосив, що сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія, тому прем'єр підписав двосторонній документ з Президентом України Володимиром Зеленським щодо продовження підтримки.

"Ми говоримо про мир для України. Ми обʼєднані тут однієї метою. Цей мир має бути справедливим і тривалим", — додав Кісіда.

Раніше голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд заявив, що допомога українцям у тяжкі часи "відображають довгострокову позицію" його Королівства.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський виголосив промову на Саміті миру, у якій звернувся до учасників.