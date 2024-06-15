Выступление Кисиды на Саммите мира 15 июня

Премьер-министр Японии Кисида Фумио. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Японии Фумио Кисида произнес речь в субботу, 15 июня, в первый день Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, после Украины Россия может напасть на страны восточной Азии.

Видео его выступления обнародовала пресс-служба Офиса Президента на Youtube.

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"Сразу после того, как Россия начала агрессию против Украины два года назад, Япония начала применять строгие санкции и обеспечивать сильную поддержку Украины", — сказал Кисида.

Он подчеркнул, что сегодня это Украина, а завтра это может быть восточная Азия, поэтому премьер подписал двусторонний документ с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продолжения поддержки.

"Мы говорим о мире для Украины. Мы объединены здесь одной целью. Этот мир должен быть справедливым и длительным", — добавил Кисида.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Саммите мира, в которой обратился к участникам.