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Следующей целью России может быть восточная Азия — премьер Японии сделал заявление на Саммите мира

15 июня 2024 21:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выступление Кисиды на Саммите мира 15 июня
Премьер-министр Японии Кисида Фумио. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида произнес речь в субботу, 15 июня, в первый день Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, после Украины Россия может напасть на страны восточной Азии.

Видео его выступления обнародовала пресс-служба Офиса Президента на Youtube.

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"Сразу после того, как Россия начала агрессию против Украины два года назад, Япония начала применять строгие санкции и обеспечивать сильную поддержку Украины", — сказал Кисида.

Он подчеркнул, что сегодня это Украина, а завтра это может быть восточная Азия, поэтому премьер подписал двусторонний документ с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу продолжения поддержки.

"Мы говорим о мире для Украины. Мы объединены здесь одной целью. Этот мир должен быть справедливым и длительным", — добавил Кисида.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на Саммите мира, в которой обратился к участникам.

Япония
российские войска
оккупанты
саммит мира
война в Украине
Фумио Кисида
Россия

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