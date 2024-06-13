Зеленський розповів деталі зустрічі з прем'єркою Італії

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Він подякував їй та всій Італії за надану допомогу Україні.

Про це глава держави написав у Telegram у четвер, 13 червня.

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"Провів продуктивну зустріч із Джорджею Мелоні. Дякую особисто Джорджі та всій Італії за безпекову, політичну, фінансову й гуманітарну підтримку України та українців. Дякую за всі зусилля, які спрямовані на захист життя", — написав Зеленський

Президент додав, що вони розглянули подальші напрямки нашої взаємодії, включно з підтримкою Італією української системи ППО. Також вони обговорили майбутній Саміт миру та його потенційні результати.

"Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої – залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", — заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що на зустрічі обговорювалися й спільні італійсько-українські проєкт, які допоможуть відновленню Одеси та Одеської області.

"Співпраця додає обом нашим країнам соціальної сили. Я також високо ціную рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі у 2025 році", — додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 червня, прибув до Італії для участі у зустрічі лідерів країн Великої сімки. Його зустріла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Раніше Зеленський повідомляв, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.