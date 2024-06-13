Зеленский рассказал детали встречи с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он поблагодарил ее и всю Италию за оказанную помощь Украине.

Об этом глава государства написал в Telegram в четверг, 13 июня.

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"Провел продуктивную встречу с Джорджей Мелони. Спасибо лично Джорджи и всей Италии за безопасность, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Спасибо за все усилия, направленные на защиту жизни", — написал Зеленский

Президент добавил, что они рассмотрели дальнейшие направления нашего взаимодействия, включая поддержку Италией украинской системы ПВО. Также они обсудили предстоящий Саммит мира и его потенциальные результаты.

"Я глубоко благодарен Джорджи за активную помощь, цель которой — привлечь как можно больше лидеров и государств к участию в Саммите и приблизить честный мир", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что на встрече обсуждались и совместные итальянско-украинские проекты, которые помогут восстановлению Одессы и Одесской области.

"Сотрудничество добавляет обеим нашим странам социальной силы. Я также высоко ценю решение Италии организовать следующую Конференцию по восстановлению Украины в Риме в 2025 году", — добавил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июня, прибыл в Италию для участия во встрече лидеров стран Большой семерки. Его встретила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее Зеленский сообщал, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.