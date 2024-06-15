Новый пакет помощи от Италии — пообещавший Таяне на Саммите мира

Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в субботу, 15 июня, во время Глобального саммита мира заявил о готовности предоставить Украине новый пакет помощи. Речь идет об оружии для защиты от российской агрессии.

Трансляцию его выступления обнародовала пресс-служба Офиса президента на Youtube.

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Таяни заявил, что Италия готова направить новый пакет вооруженной помощи Украины. Также он пригласил Зеленского в свою страну и подчеркнул, что украинцы всегда могут рассчитывать на его помощь.

Кроме того, итальянский министр подверг критике действия главы Кремля Владимира Путина в Украине и отметил, что тот не показывает положительных признаков стремления к миру.

"Война может остановиться в любой момент, для этого России нужно только прекратить вооруженную агрессию и восстановить целостность территории Украины", — добавил Таяни.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бинь Фархан Аль-Сауд заявил, что помощь украинцам в трудные времена "отражают долгосрочную позицию" его Королевства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что следующей целью России после Украины может быть Восточная Азия.

Кроме того, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна понимает условия, в которых приходится жить украинцам уже более двух лет.