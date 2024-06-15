Україна бореться за безпеку всієї Європи — промова президента Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: скриншот з відео

Грузія розуміє, в яких умовах наразі знаходиться Україна через російське вторгнення. Водночас країна також стурбована щодо ядерної безпеки у світі.

Про це заявила президентка країни Саломе Зурабішвілі на Саміті миру у Швейцарії у суботу, 15 червня.

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Зурабішвілі наголосила, що Україна бореться за безпеку всієї Європи і навіть більше. Водночас Грузія повністю розуміє умови, в яких живе Україна вже понад два роки через повномасштабне вторгнення Росії.

"Україна бореться за цінності демократії і за відновлення принципу верховенства права. Грузія має також цей досвід: до Бучі була Абхазія, а до війни в Україні була війна Росії проти Грузії. І до окупації українських територій були окуповані грузинські", — сказала вона.

Крім того, країна розділяє стурбованість щодо ядерної безпеки у світі.

Раніше голова МЗС Саудівської Аравії Фейсал Бінь Фархан Аль-Сауд заявив, що допомога українцям у тяжкі часи "відображають довгострокову позицію" його Королівства.

А прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що наступною ціллю Росії після України може бути східна Азія.